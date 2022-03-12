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Начальник Генштаба Беларуси уверяет, что их армия не будет воевать против Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 12:24
Начальник Генштаба Беларуси уверяет, что их армия не будет воевать против Украины - Фото
Виктор Гулевич и Валерий Герасимов (фото – МО РФ)

Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заверяет, что армия Лукашенко якобы "никаким образом" не готовится и не собирается принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Его цитирует в Facebook пресс-служба Минобороны РБ.

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"Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генштаба, что наши вооруженные силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории", – сказал генерал-майор ВС РБ.

Гулевич заявил также, что перемещение войск на территории Беларуси "никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием" беларуских военных в полномасштабной войне, которую Россия ведет против Украины.

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Рано утром 24 февраля 2022 года Россия с помощью Беларуси совершила полномасштабное вторжение в Украину. Помимо разрушительных наземных боевых действий, начались ракетно-бомбовые удары по всей стране по военным объектам, критической инфраструктуре, городам, жилым домам.

До вторжения военно-политическое руководство РФ утверждало и высмеивало всех, кто говорил, что Кремль задумал полномасштабную войну.

Точно так же в Беларуси заверяли, что с их территории войска РФ не пойдут в Украину, однако основное наступление оккупантов на севере Украины и вылеты боевой авиации РФ ведутся как раз с территории Беларуси.

Смотрите видео: Авиация РФ из воздушного пространства Украины нанесла удар по селу в Беларуси

Евгений Пилипенко
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беларусь Виктор Гулевич
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