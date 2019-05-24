Начальник Генштаба ВСУ рассказал о своем знакомстве с Коломойским

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о своем знакомстве с олигархом Игорем Коломойским, но название "человек Коломойского" считает к себе неприменимым. Об этом он сказал в интервью УНИАН, ТСН и ТСН Тиждень.

"Конечно", - ответил Хомчак на вопрос, знаком ли он с Коломойским.

По словам Хомчака, он познакомился с Коломойским, когда тот был главой Днепропетровской ОГА.

Начальник Генштаба говорит, что был тогда командиром 6-го армейского корпуса в Днепре, где было сформировано оперативное командование "Юг".

"Я, как руководитель командования, не мог не сотрудничать с главами областных администраций, в том числе и с Игорем Валерьевичем. Поскольку мой штаб находился в 5 минутах езды от ОГА, у нас с ним была возможность общаться чаще", - рассказал начальник Генштаба.

"Мне нравился подход в принятии решений, потому что не было двояких ответов, был ответ "да" или "нет", была реакция и была конкретика. Я люблю, когда человек конкретно говорит, конкретно делает и отвечает за свои слова и дела", - добавил Хомчак.

Также начальник Генштаба рассказал, как Коломойский подарил ему бронированный микроавтобус.

"Когда я ехал тогда в зону АТО руководителем сектора "Б", то я приехал к Игорю Валерьевичу, сказал, что я еду в АТО, и будете работать с моим начальником штаба, генерал-майором Наевым. Он мне говорит: "Подождите, господин генерал", а через несколько минут говорит: "Вас внизу ждет белый бронированный микроавтобус, пожалуйста, возьмите его". Я говорю: "Не нужно, у меня штаб по всем руководящим документам находится в более 100 км от линии боевых действий, не думаю, что мне там что-то угрожает". Он ответил: "Я вас очень прошу, возьмите, чтобы он у вас был", - сказал Хомчак.

"И, честно говоря, в том числе тот микроавтобус спасал жизни", - добавил начальник Генштаба.

На вопрос, можно ли сказать, что он "человек Коломойского", Хомчак ответил: "Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак - сын своих родителей. Я никогда ничьим не был. Я не знаю, почему кто-то хочет меня к кому-то приписать. Я был знаком с Игорем Валерьевичем, я знаю его и уважаю за то, что он делал".

Как известно, главой Администрации президента назначен бывший юрист Коломойского Андрей Богдан, а первым помощником президента - бизнес-партнер олигарха Сергей Шефир.