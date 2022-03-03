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Начался второй раунд переговоров Украина-Россия

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 16:48
Начался второй раунд переговоров Украина-Россия - Фото
Фото: twitter.com/Podolyak_M

Начался второй раунд переговоров Украина-Россия. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – выложил он фото в Twitter.

По словам Подоляка, ключевое в начальной повестке:

1. Немедленное прекращение огня;
2. Перемирие;
3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги.

Евгений Пилипенко
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