Начался второй раунд переговоров Украина-Россия. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – выложил он фото в Twitter.

По словам Подоляка, ключевое в начальной повестке:

1. Немедленное прекращение огня;

2. Перемирие;

3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.