Начался второй раунд переговоров Украина-Россия
03.03.2022, 16:48
Фото: twitter.com/Podolyak_M
Начался второй раунд переговоров Украина-Россия. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – выложил он фото в Twitter.
По словам Подоляка, ключевое в начальной повестке:
1. Немедленное прекращение огня;
2. Перемирие;
3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги.
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