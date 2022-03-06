Над Черниговом "отминусовали" Су-25 россиян, бомбивший город полутонными бомбами: фото

Противовоздушная оборона ВСУ сбила над Черниговом очередной самолет РФ – штурмовик Су-25, который бомбил жилые кварталы тяжелыми неуправляемыми бомбами ФАБ-500. Об этом пишет в Facebook, прилагая фото, журналист Юрий Бутусов.

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"Летчик-террорист Гаттаров катапультировался, но при падении вдребезги разбил себе голову", – сообщил он о конце "боевого пути" российского военного преступника.

На бирке написано "Майор Гаттаров Р.Р.".

По словам Бутусова, две бомбы упала на жилые дома и не разорвались. Их видно на фото.

"Такая информация каждый день остро необходима для стран НАТО. Вот чего стоит каждый день без систем ПВО и без бесполетной зоны в Европе в XXI веке", – подчеркнул журналист.

Вчера, 5 марта, ПВО Чернигова сбила три самолета противника. Одного из летчиков бомбардировщика Су-34 взяли в плен – майора Красноярцева.

Сегодня ВСУ сбили Су-25 оккупантов над Харьковом и еще один (не уточняется какой) – в Одесской области над Черным морем.

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Евгений Пилипенко

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