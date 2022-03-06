Над Харьковом сбили истребитель оккупантов – видео

Над Харьковом украинские военные сбили истребитель российских оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при СНБО со ссылкой на Штаб обороны Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал еще одно видео события.

Он также привел сообщение Штаба обороны Харьковской области: "Приблизительно в 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе Харьковского авиационного завода. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей".

ДОПОЛНЕНО В 20:32. Геращенко сообщил, что, по информации Штаба обороны Харьковщины, один из двух пилотов уцелел и может скрываться в лесополосе в районе Кулиничей.

"В случае наличия информации о местонахождении пилота местных просят немедленно сообщать силовикам. Тем, кто имеет оружие, пытаться задержать самостоятельно", - написал советник главы МВД.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.