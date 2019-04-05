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05.04.2019, 19:34

Надо было слушать МИД: Климкин о проигрыше спора России в ВТО

Надо было слушать МИД: Климкин о проигрыше спора России в ВТО - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина проиграла спор в ВТО, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ

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Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина проиграла России спор во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за неправильно выбранных стратегии и тактики. Об этом он написал в Twitter.

"Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушиваться к МИД и по стратегии, и по тактике", - отметил Климкин.

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Украина проиграла спор в ВТО на уровне панели арбитров, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ.

Арбитры не выявили нарушения Россией ее обязательств как по соглашению ГАТТ 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

В середине февраля 2017 года Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой в 2016 году транзитные ограниченияпротив украинских товаров, которые разорвали кратчайший путь для них на рынки Средней Азии. В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта на эти рынки в 35,1% в первом полугодии 2016-го.  

31 декабря президент РФ Владимир Путин продлил до 1 июля 2019 года запрет на транзит через российскую территорию товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан. Документом разрешено ввозить товары из Украины только через определенный пункт пропуска, который находится на границе между Беларусью и РФ.

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Теги: транзит, павел климкин, экспорт, ВТО
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