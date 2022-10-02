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Наместник Киево-Печерской лавры пожаловался, что его "мурыжили" на границе

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 12:36
Наместник Киево-Печерской лавры пожаловался, что его
Фото: Информационный поток

Наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) из УПЦ прокомментировал слухи о том, что его якобы задержали на границе при попытке вывезти из Украины церковные ценности. В видео, опубликованном на YouTube он заявил, что у него действительно были некоторые сложности с пересечением украинско-молдовской границы, но никаких ценностей он не вывозил.

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По словам Павла, он поехал за границу, чтобы "пройти диагностику", и вез с собой три иконы из церковной лавки, "не имеющие исторической и культурной ценности".

На таможенном пункте в Черновицкой области его "завели в какой-то гараж" и заставили открыть все чемоданы.

"Нас держали шесть часов на таможенном контроле. Долго нас мурыжили", – рассказал Павел.

Он заявил, что никогда не вывозил ценности из Украины и его не за что привлекать к ответственности.

По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, гражданин Лебедь пересек границу с Молдовой в конце сентября, а контролирующие органы к его багажу замечаний не имели.

  • В 2018 году незадолго до объединительного собора, на котором была создана Православная церковь Украины, СБУ проводила обыски у митрополита Павла, а также в помещениях самой Лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной розни.
Андрій Водяний
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граница упц мп киево-печерская лавра митрополит павел
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