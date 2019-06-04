НАПК просит лишить мандата нардепа, напавшего на Парасюка

Федор Негой (скриншот)

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Верховную Раду с призывом досрочно прекратить полномочия нардепа Федора Негоя. Об этом пишет пресс-служба НАПК.

Таким образом, депутат нарушил закон о предотвращении коррупции в той его части, где речь идет о конфликте интересов и совместительстве/совмещении. Как отметили в НАПК, дело против Негоя "закрыто по истечению сроков привлечения к админответственности".

Однако был нарушен закон о статусе народного депутата, пишет НАПК. Парламентарий не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

По ч. 4 ст. 81 Конституции, полномочия нарушителя прекращаются досрочно "на основании закона по решению суда". НАПК обратилось к спикеру Андрею Парубию: просит поручить профильному комитету составить для этого все нужные документы.

Негой избирался по округу в Херсонской области, входит во фракцию БПП. В декабре 2014 года начал первую драку в Раде VIII созыва: толкнул коллегу Владимира Парасюка. Был одним из нардепов, по представлению которых КСУ отменил статью УК о незаконном обогащении.

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