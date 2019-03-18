НАПК проверит декларации Гелетея, Бочковского и еще 98 чиновников

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку очередных 100 деклараций топ-чиновников, которые были выбраны автоматически "в соответствии с суммой набранных баллов по установленным критериям". Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Среди тех, кто в списке - начальник УГО Валерий Гелетей, глава Госстата Игорь Вернер, отстраненный начальник ГСЧС Сергей Бочковский, глава Госавиаслужбы Александр Бильчук и другие.

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В Нацагентстве сообщили, что с начала года они проверяют уже 600 деклараций.