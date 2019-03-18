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18.03.2019, 12:00

НАПК проверит декларации Гелетея, Бочковского и еще 98 чиновников

НАПК проверит декларации Гелетея, Бочковского и еще 98 чиновников - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Проверка поданных документов идет на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов и наличие конфликта интересов

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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку очередных 100 деклараций топ-чиновников, которые были выбраны автоматически "в соответствии с суммой набранных баллов по установленным критериям". Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Среди тех, кто в списке - начальник УГО Валерий Гелетей, глава Госстата Игорь Вернер, отстраненный начальник ГСЧС Сергей Бочковский, глава Госавиаслужбы Александр Бильчук и другие.

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В Нацагентстве сообщили, что с начала года они проверяют уже 600 деклараций.

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Теги: напк, декларация
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