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02.05.2019, 17:39

НАПК в финотчетах кандидатов в президенты нашло 58 нарушений

НАПК в финотчетах кандидатов в президенты нашло 58 нарушений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В полицию направлены также 12 сообщений о возможных уголовных нарушениях

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило анализ итоговых финансовых отчетов избирательных фондов 42-х кандидатов в президенты. Включая промежуточные отчеты составлено 58 протоколов об административных нарушениях, передает пресс-служба НАПК.

Финансовые отчеты проверялись на соответствие порядку предоставления и полноту заполнения; соответствие отчетных данных информации, полученной от банков; на наличие налогового долга.

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В результате проверки обнаружили нарушения предоставления взноса в избирательный фонд кандидатов или получение взноса; порядка предоставления финансовых отчетов.

НАПК передало в полицию материалы о возможных признаках уголовных нарушений о 12 распорядителях накопительных счетов избирательных фондов кандидатов. Речь идет о добровольных взносах и действиях распорядителей фондов, которые не отказались от взносов тех, кто не имел права делать взносы.

В НАПК уточняют, что окончательные отчеты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны быть поданы до 6 мая 2019-го.

22 апреля НАПК приняло решение предоставить политическим партиям государственное финансирование уставной деятельности в I квартале этого года. 

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Теги: выборы, напк
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