Депутат из Оппоблока не задекларировал 20 участков земли - НАПК

Денис Омельянович (фото - pervomaysk.in.ua)

Народный депутат Денис Омельянович от фракции Оппозиционный блок не задекларировал 20 земельных участков в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

НАПК по результатам полных проверок деклараций народного депутата выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией - умышленного декларирования недостоверной информации.

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Установлено, что народный депутат, подавая декларацию за 2015 год, не задекларировал 19 собственных земельных участков и один земельный участок жены, которые расположены в Донецкой области и большинство предназначены для ведения личного хозяйства.

"Ориентировочная общая стоимость земельных участков на рынке по состоянию на отчетную дату составила более 16 млн грн. Кроме того, депутат не указал в декларации, что является владельцем 1/3 квартиры, и не задекларировал квартиру жены", - подчеркнули в пресс-службе.

Указанные объекты чиновник не внес и в декларацию за 2016 год. О признаках уголовного правонарушения НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы о признаках уголовных преступлений в действиях должностного лица.

20 декабря 2018 года НАПК сообщало, что народный депутат Видродження Евгений Геллер не указал в своей декларации стоимость жилого дома в Козине и квартиры в оккупированном Донецке.