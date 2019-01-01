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01.01.2019, 01:40

Нарушение прав человека в Крыму: Украина обратилась в ЕСПЧ

Нарушение прав человека в Крыму: Украина обратилась в ЕСПЧ - Фото
Фото: Pixabay

Минюст подал в ЕСПЧ иск о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму

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Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека иск о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лищина сообщил у себя в Facebook.

"...пока все активно готовятся к встрече Нового Года, в предновогоднюю ночь Управление представительства государства в межгосударственных делах завершает 2018 год представлением в Европейский суд по правам человека позиции Украины для устных слушаний по делу «Украина против России (по Крыму - ред.)", - написал он.

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Рассмотрение иска должно начаться в феврале 2019 года.

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Теги: еспч, Крым, иван лищина
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