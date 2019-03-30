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30.03.2019, 18:50

"Обманули". Оккупанты в Крыму отберут у Царева санатории

"Обманули". Оккупанты в Крыму отберут у Царева санатории - Фото
Олег Царев Фото: LIGA.net

Оккупационная администрация Крыма решила продать шесть санаториев, которые находились в аренде у фирм Царева

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Оккупационная администрация Крыма решила продать пансионаты "Днепр" и "ХИИТовец" в Алуште, которые находились в аренде у бывшего народного депутата Украины Олега Царева, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Согласно сообщению, вопрос продажи имущества пансионатов инициировал главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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Издание напоминает, что эти и еще четыре санатория с 2015 года были сданы в аренду под реализацию инвестпроектов фирмам сбежавшего из Украины Царева и его семьи.

Поскольку они арендовали эти пансионаты, то имели приоритетное право на их выкуп. Однако оккупанты приняли другое решение, отмечает издание. "Получается, нас обманули, - говорит Царев. - Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму".

В Украине против Царева возбуждено уголовное дело за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада 3 июня 2014 года лишила его депутатской неприкосновенности.

Сейчас Царев живет в оккупированном Крыму. 

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Теги: Крым, аннексия, санаторий, олег царев
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