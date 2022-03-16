Наша ПВО, трофейная техника врага, минута молчания, трибунал для РФ. Главное из Зеленского

Действиями против Украины Россия "превратилась в откровенного террориста – и ей не стыдно"; но она будет за все отвечать. Об этом в ежедневном обращении к народу и миру говорил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что общался сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом, который уже прибыл в Украину и начал работать.

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Ниже — главное из речи главы государства тезисно:

→ Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно восстановить справедливость по отношению к Украине, и невозможно восстановить международный порядок.

→ Должен быть международный трибунал, где будут судить российских оккупантов за каждый акт терроризма армии РФ, и тех, кто развязал войну против Украины, и он будет. Правоохранители уже начали работу в этом направлении.

→ На утро 16 марта в Украине от российских войск погибли 103 ребенка, разрушено 400 школ. Армия РФ нанесла за три недели агрессии Украине в сотни раз больше разрушений, чем на Донбассе за 8 лет войны, причем разрушили они максимально те территории, где, как говорят в РФ, проживает "русскоязычное население".

→ В Мариуполе оккупанты захватили областную больницу, пациенты и врачи в плену. Внутрь нагнали еще жителей соседних домов: более 400 человек в заложниках. И россияне используют ее как огневую позицию, чтобы обстреливать город.

→ Подписал указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех, кто погиб в нашей Отечественной войне: каждое утро в 09:00 на всей территории государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь: военные и гражданские, взрослые и дети.

→ Потери врага продолжают расти, количество уничтоженных солдат уже приближается к 14 000, еще десятки тысяч ранены. Они потеряли уже более 100 вертолётов, скоро будет 100 потерянных самолетов, более 400 российских танков уничтожены, плюс несколько тысяч других единиц техники.

→ Если вам известно, где враг бросил свои танки или другую технику, сообщайте украинским силам: эта техника скоро будет бить оккупантов.

→ Не обнародуйте карты, которые находите в брошенной российской технике и на разбитых командных пунктах оккупантов – отдавайте их нашим военным.

→ Не публикуйте детали нашей противовоздушной обороны, когда вы слышите, как работают наши военные.

→ Сегодня в 15.00 по Киеву буду выступать перед Конгрессом США.

→ Мы можем и должны вести переговоры о справедливом и честном мире для Украины, о настоящих гарантиях безопасности, которые будут работать.

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Евгений Пилипенко

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