Наступление России на Донбассе. Байден созывает встречу лидеров ряда стран, ЕС и НАТО

19 апреля Соединенные Штаты созывают встречу лидеров нескольких стран, ЕС и НАТО из-за наступления, которое начала Россия на Донбассе. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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Как отмечается, во вторник президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут встречу с главами других государств, чтобы обсудить вторую волну наступления России в Украине.

Во встрече примут участие главы США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

В заявлении Белого дома говорится, что встреча пройдет по каналам защищенной связи.

"Президент проведет защищенный видеозвонок с союзниками и партнерами, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности в рамках нашей тесной координации", — говорится в заявлении.

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Наталия Медведева

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