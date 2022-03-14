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Наступление России в Украине почти везде застопорилось – разведка Минобороны США

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 22:24

Почти на всех участках продвижение оккупантов в Украине застопорилось – в основном благодаря сопротивлению ВСУ. О таких выводах разведслужб сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет BBC

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По словам чиновника, в наступлении войск РФ на Киев не произошло заметных изменений, силы оккупантов по-прежнему удается сдерживать возле аэропорта Гостомель. 

Он также добавил, что колонна из 50-60 автомобилей направляется в сторону Изюма на юго-востоке от Харькова.

Разведка США пока не видит признаков того, что Россия наращивает свои силы за счет переброски боеприпасов или войск из России.

Сотрудник Пентагона также сказал, что на военной базе в Яворове недалеко от польской границы, где в результате российского удара были убиты по меньшей мере 35 человек, не было ни военнослужащих США, ни американских гражданских госслужащих.

По словам чиновника, за минувшие выходные в Украину поступило военная помощь США на сумму $350 млн, а расходование только что выделенных $200 млн еще не началось.

Сергей Бережной
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разведка сша
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