НАТО намерено защищать от России украинские суда в Азовском море

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Министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море. Об этом сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пишет Укринформ.

"Это пакет, который включает воздушное наблюдение, а также введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", - отметила Хатчисон.

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Она напомнила, что Россия размещает все больше вооружения в Крыму, который остается частью Украины.

"Очень важно, чтобы Румыния, Болгария, Украина, а также Грузия имели гарантии безопасности в Черном море как для судоходства, так и безопасности на суше", - подчеркнула посол.

По ее словам, на встрече глав внешнеполитических ведомств будут обсуждаться другие агрессивные действия России. В частности, речь пойдет о нарушении Москвой договора РСМД. Дипломат напомнила, что Америка была вынуждена выйти из договора, поскольку Россия пренебрегла его положениями. "Мы документировали это в течение более пяти лет", - подчеркнула Хатчинсон.