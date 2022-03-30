НАТО нужно серьезно укрепить Балтийский фланг – премьер-министр Эстонии
НАТО должен усилить потенциал наземной, воздушной и морской обороны в Балтийском регионе, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Reuters.
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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании на эстонской военной базе Тапа Каллас процитировала известное латинское выражение "Желающий мира должен готовиться к войне".
Каллас считает, что нынешняя готовность в странах Балтии "недостаточна" для надежной обороны.
Премьер-министр Эстонии считает, что Балтийскому региону нужны "боеспособные дивизии, средства их поддержки, обеспечение противовоздушной обороны, дальнего огня и средства контроля".
Также Каллас отметила, что странам Балтии нужно больше кораблей НАТО для морского патрулирования.
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