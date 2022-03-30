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НАТО нужно серьезно укрепить Балтийский фланг – премьер-министр Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 17:37
НАТО нужно серьезно укрепить Балтийский фланг – премьер-министр Эстонии - Фото
Кая Каллас (Фото - Facebook Kaja Kallas)

НАТО должен усилить потенциал наземной, воздушной и морской обороны в Балтийском регионе, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Reuters

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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании на эстонской военной базе Тапа Каллас процитировала известное латинское выражение "Желающий мира должен готовиться к войне". 

Каллас считает, что нынешняя готовность в странах Балтии "недостаточна" для надежной обороны.

Премьер-министр Эстонии считает, что Балтийскому региону нужны "боеспособные дивизии, средства их поддержки, обеспечение противовоздушной обороны, дальнего огня и средства контроля".

Также Каллас отметила, что странам Балтии нужно больше кораблей НАТО для морского патрулирования.

Сергей Бережной
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нато Кая Каллас
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