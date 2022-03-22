НАТО, территории, язык. Зеленский о компромиссах в переговорах с Россией – видео

Президент Владимир Зеленский сказал в интервью европейским общественным СМИ, что Украина в переговорах с РФ об окончании войны точно не готова поступаться своими территориями; вопрос гарантий безопасности, в том числе членства в НАТО, должен решать народ; а по вопросам языка и прав национальных меньшинств "можно договариваться".

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Он отметил, что есть "неоднозначность" в самом НАТО в отношении возможного членства Украины, также есть как минимум треть членов альянса, которые определенно не хотят там видеть нашу страну.

Прежде всего, сказал Зеленский, нужно понять, хочет ли и способна ли вообще Россия остановить войну. Президент считает, что понять без встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "на что они готовы, чтобы остановить войну, и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы" невозможно.

Зеленский сказал также, что, если Украина готова на те или иные компромиссы, мы должны знать их цену. Он отметил, что страна точно не готова отдавать свои территории. Поэтому ультиматумы России "ни к чему не приведут". В этом вопросе, по словам президента, народ и власть едины: "Мы все не сможем этого сделать, не сможем просто физически. Как это можно сделать? Нужно нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен автоматически. Например: отдайте нам Харьков, Мариуполь, Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент не смогут этого сделать".

Поэтому, по словам Зеленского, должен быть диалог, а не требования выполнить ультиматум.

"Для меня любые компромиссы — во времени", – сказал президент, отметив, что сейчас в Украине очень высока ненависть к России. Поэтому, по его словам, сначала РФ должна прекратить военные действия и вывести свои войска. Также должны быть гарантии безопасности. Есть несколько стран НАТО, по его словам, которые готовы выступить такими гарантами.

"И я считаю, что это нормальный компромисс для всех", – добавил он. Президент считает, что это компромисс в том числе для России, которая не хочет расширения НАТО.

Но это не единственное требование РФ, отметил Зеленский. По поводу "денацификации" украинская переговорная группа, по словам президента, четко дала понять российской стороне, что Украина не воспринимает "обвинения в нацизме от людей, которые идут путем нацизма". "Публичная риторика может быть какой угодно, это их право, но в юридической риторике этого не будет", – сказал он.

Касательно временно оккупированных Крыма и частей Донбасса президент отметил, что эти вопросы могут обсуждаться только после прекращения военных действий и предоставления гарантий безопасности Украине. Потому что решение даже этого вопроса требует времени, так как речь идет о конституционных изменениях, которые должны приниматься в том числе посредством референдума. "Я готов пойти на все, если этот путь будет вместе с народом", – сказал Зеленский.

Вместе с тем, о "вопросах риторики, отношения к национальным меньшинствам" можно договариваться, отметил президент. Он привел пример обучения на языке меньшинств в школах. Если какая-либо страна хочет иметь в Украине школу с тем или иным языком обучения, то в этой стране, отметил Зеленский, должна быть школа с украинским языком обучения. При этом, если такие вопросы будут подниматься, то они должны касаться всех без исключения соседей Украины "и только на зеркальной основе".

Вадим Ребрина

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