Нацсовет оштрафовал Newsone за язык вражды и влияние на психику

Вячеслав Пиховшек (скриншот с видео)

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания признал наличие в эфире телеканала Newsone призывов к разжиганию вражды и ненависти и обязал его выплатить штраф в размере 96 530 грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацсовете заявили, что призывы к развязыванию войны и национальной вражде прозвучали в эфире Newsone 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября

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По данным регулятора, такие призывы содержались в высказываниях Елены Лукаш, Вячеслава Пиховшека, Руслана Коцабы, Евгения Червоненко, Андрея Лесика, Михаила Добкина, Дмитрия Спивака.

Кроме того, отметили в Нацсовете, к ним поступило письмо от СБУ, в котором ведомство обращало внимание, что в отдельных программах Newsone содержатся "скрытый призыв к агрессивным действиям и программирование агрессивного поведения зрителей".

Там считают, что в эфире телеканала систематически используются клише русской пропаганды вроде "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия" и другие.

"Фактически такая подача информации может быть воспринята как скрытый призыв, направленный на формирование у адресата желания действовать; путем использования методов речевого манипулирования сознанием, влияния на психику или подсознание авторы призывов подталкивают к определенным действиям, то есть программируют к агрессивному поведению аудиторию", - сказано в сообщении.

В Нацсовете уверены, что это "может спровоцировать ложное представление о событиях, которые происходят в Украине и повлечь или мотивировать к агрессивным действиям против страны".

В октябре 2018 года владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак.