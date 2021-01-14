Нацсовет проверит NewsOne из-за заявлений о необходимости защищать русскоязычное население

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за заявлений в прямом эфире журналиста Вячеслава Пиховшека о необходимости защищать русскоязычное население. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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4 января в 21:00 в эфире передачи "Эпицентр украинской политики" Пиховшек заявил "о необходимости защищать русскоязычное население Украины, а также ту часть населения, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка", говорится в сообщении регулятора.

В Нацсовете считают, что эти высказывания "имеют признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжиганию межнациональной розни". По мнению регулятора, имеются в виду призывы к незаконному созданию общественных организаций "по признакам агрессивного противопоставления "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине".

Нацсовет предполагает, что указанные заявления – не просто субъективная позиция Пиховшека, а редакционная политика телеканала. По данным ведомства, во время передачи ни ее ведущая, ни другие работники телеканала не отреагировали на высказывания журналиста "для прекращения правонарушения в прямом эфире".

Справка. Владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne с 2018 года является депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, близкий соратник лидера партии Владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne с 2018 года является депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, близкий соратник лидера партии Виктора Медведчука

В октябре 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездные внеплановые проверки телеканалам Z ZIK, 112 Украина и NewsOne за нарушения, связанные с предвыборной агитацией.

Вадим Ребрина

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