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16.04.2019, 17:50

Назначен новый председатель Высшего совета правосудия

Назначен новый председатель Высшего совета правосудия - Фото
Владимир Говоруха (фото - vru.gov.ua)

Высший совета правосудия выбрал нового председателя - Владимира Говоруху

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Владимир Говоруха стал новым председателем Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сегодня, 16 апреля, обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия председателя ВСП.

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Около 16:00 члены Высшего совета правосудия единогласно удовлетворили соответствующее заявление.

Глава ВСП избирается на двухлетний срок на заседании Совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами ВСП. Решение об избрании считается принятым, если за него проголосовало более половины от конституционного состава Совета.

30 мая 2017 года Бенедисюка переизбрали на этой должности.

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Теги: высший совет правосудия, Иван Бенедисюк, Владимир Говоруха
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