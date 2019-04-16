Назначен новый председатель Высшего совета правосудия

Владимир Говоруха (фото - vru.gov.ua)

Владимир Говоруха стал новым председателем Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сегодня, 16 апреля, обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия председателя ВСП.

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Около 16:00 члены Высшего совета правосудия единогласно удовлетворили соответствующее заявление.

Глава ВСП избирается на двухлетний срок на заседании Совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами ВСП. Решение об избрании считается принятым, если за него проголосовало более половины от конституционного состава Совета.

30 мая 2017 года Бенедисюка переизбрали на этой должности.