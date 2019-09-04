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Названы сроки объединения министерства ветеранов и МинВОТ

Названы сроки объединения министерства ветеранов и МинВОТ - Фото
Фото: личная страница Оксаны Коляды (Гаврилюк) в Facebook
04.09.2019, 21:26

На окончательное объединение министерств потребуется 1-2 месяца - глава ведомства

Вновь созданное министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий находится в стадии реорганизации, а на окончательное объединение двух ведомств нужно еще 1-2 месяца. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда, передает Hromadske.

По ее словам, несмотря на то, что министерство ветеранов как ведомство было создано в начале 2019 года, оно все еще продолжало формироваться.

"В начале года был назначен министр, заместители в марте, персонал государственной службы мы перевели в июле, никого не могли набрать, у нас не было финансирования. Мы в каком-то процессе реорганизации постоянном живем", - сказала Коляда.

Министр уточнила, что объединение этого ведомства с МинВОТ происходит путем присоединения последнего к министерству ветеранов.

"Я думаю, что несколько месяцев уйдет на реорганизацию, ликвидацию самого министерства и присоединение. Здесь должны быть конкурсы, соответствующая аттестация, набор людей. Я думаю, месяц-два, сто процентов", - сказала она.

Также Коляда частично раскрыла сумму финансирования, которого потребует ведомство.

"Пока мы с вами общаемся, финансисты двух министерств работают в министерстве финансов. По Минвету - более 3 миллиардов. По МинВОТу не готова вам сказать, скажу по завершении этих консультаций", - резюмировала она.

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оксана коляда
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