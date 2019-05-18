НБУ открыл сайт для борьбы с "давлением" политиков и олигархов

НБУ

Национальный банк Украины создал сайт, где намерен освещать "усиление давления" на НБУ - "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу". Об этом говорится в Twitter финансового регулятора.

"47 часов. Именно столько времени отделило утверждение нового президента о приоритетности макростабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. Это вызов для института президента, института независимого НБУ и института независимых судов", - говорится в заявлении.

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В НБУ сообщили, что открыли сайт, где намерены показать, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу".

Регулятор анонсировал публикацию информации о ходе 500 судебных процессов с участием НБУ, а также "фактчека политических заявлений".

"Облака угроз, дезинформации, необоснованных судебных решений надвигаются на НБУ. Но это - лишь штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации, на мировом финрынке", - говорится в заявлении.

В банке заявили об усилении давления на НБУ, которое "является попыткой дискредитировать его решения, связанные с выполнением назначения центробанков".