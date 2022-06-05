"Не губите человечество": Папа римский призвал к срочным переговорам по прекращению войны

Папа Римский Франциск обратился к лидерам правительств с призывом найти дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.

"Я вновь обращаюсь к национальным лидерам: пожалуйста, не губите человечество. Проведите настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении", — заявил Папа из окна папских апартаментов, выходящих на площадь Святого Петра, пишет CNN.

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Папа призвал прислушаться "к отчаянному крику страдающих людей. Уважайте человеческую жизнь, остановите жуткое разрушение городов и деревень".

Накануне понтифик сказал украинскому ребенку, что хочет посетить Украину и будет обсуждать возможную поездку с украинскими официальными лицами, напоминает CNN.

4 июня Папа римский Франциск заявил, что хочет приехать в Украину, но "должен выбрать подходящее время".

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Роман Брыль

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