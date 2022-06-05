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"Не губите человечество": Папа римский призвал к срочным переговорам по прекращению войны

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 16:13
Папа римский Франциск (Фото - EPA)

Папа Римский Франциск обратился к лидерам правительств с призывом найти дипломатическое решение для прекращения войны в Украине. 

"Я вновь обращаюсь к национальным лидерам: пожалуйста, не губите человечество. Проведите настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении", — заявил Папа из окна папских апартаментов, выходящих на площадь Святого Петра, пишет CNN. 

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 Папа призвал прислушаться "к отчаянному крику страдающих людей.  Уважайте человеческую жизнь, остановите жуткое разрушение городов и деревень".  

Накануне понтифик сказал украинскому ребенку, что хочет посетить Украину и будет обсуждать возможную поездку с украинскими официальными лицами, напоминает CNN. 

  • 4 июня Папа римский Франциск заявил, что хочет приехать в Украину, но "должен выбрать подходящее время".

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Роман Брыль
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конец войны переговоры война в украине папа римский франциск
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