Неделя вторжения России в Украину: сводка Генштаба по направлениям

Войска России за неделю вторжения в Украину не добились успеха почти по всем направлениям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что в такой ситуации войска России приступили к тактике ночных бомбардировок мирных кварталов больших городов.

Ситуация по направлениям:

Волынское. Демонстрационные действия врага вдоль границы.

Полесское. Попытка наступления в районе Козаровичей, Вышгорода, Фастова, Обухова. Дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районе Бородянки, Катюжанки, Гавронщины.

Северское. У оккупантов нет успехов в Чернигове, Нежине, Сумах, Лебедине, Ахтырке. Враг избегает столкновений с ВСУ и пытается добраться до северных окраин Киева.

Вражеские силы сконцентрированы в районе Барышевки, Новой Басани, Любеча. Делают перегрупировку и пытаются наступать в направлении Броваров и Киева частью сил 200 ОМСБр 14 АК Северного флота ВС РФ, которая почти потеряла боеспособность.

Слобожанское. Наступательная операция в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, попытка наступления в направлении Лозовой. Врагу катастрофически нужно пополнение потерянной техники и военных.

Донецкое. Оккупанты продолжают наступательные действия в районах Нового Айдара, Волновахи, Мариуполя. Главной цели по взятию Мариуполя и выходу на админграницу Луганской и Донецкой областей войска России не достигли.

Таврийское. Враг не прекращает попыток наступательной операции. Основные усилия сосредоточены на направлении Николаев – Вознесенск.

Черноморская операционная зона. Группы кораблей ВС РФ ведут огонь по гражданским суднам и захватывают в плен моряков.

Отмечается, что часть сил РФ продолжает действия в районах Энергодара, Васильевки, Токмака, Новопетровки. Враг пытается выйти на окраины Запорожья и Мелитополя. В районе Баловного был уничтожен малочисленный десант войск РФ.

Также сообщается, что в Черном море наблюдается движение четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров в направлении Одессы.

Марк Сировой

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