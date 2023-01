Немецкий журналист получил ранение в Украине

Журналист BILD Бьорн Штритцель, освещающий российско-украинскую войну, получил осколочное ранение. Об этом сообщил главный редактор BILD Йоханнес Бойе.

"Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьезная. Однако это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы рассказать правду", – написал главред BILD в Twitter.

Сам журналист рассказал, что получил порез на лбу от стекла, когда ужинал. Он предположил, что россияне атаковали железнодорожный вокзал, расположенный неподалеку.

"Место находится вне зоны действия артиллерии России, как и "ураганов", поэтому вполне возможно, что это был БПЛА", – написал он.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK