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Немецкий журналист получил ранение в Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 23:12
Немецкий журналист получил ранение в Украине - Фото
Фото: Bild

Журналист BILD Бьорн Штритцель, освещающий российско-украинскую войну, получил осколочное ранение. Об этом сообщил главный редактор BILD Йоханнес Бойе.

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"Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьезная. Однако это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы рассказать правду", – написал главред BILD в Twitter.

Сам журналист рассказал, что получил порез на лбу от стекла, когда ужинал. Он предположил, что россияне атаковали железнодорожный вокзал, расположенный неподалеку.

"Место находится вне зоны действия артиллерии России, как и "ураганов", поэтому вполне возможно, что это был БПЛА", – написал он.

Журналист не уточнил, где он находится.

Несколько дней назад Штрицель писал, что встретил Новый год на фронте на востоке вместе с военными Вооруженных Сил Украины.

  • В декабре Международная федерация журналистов (IFJ) заявила, что в 2022 году в Украине погибли 12 представителей медиа.
  • По подсчетам Института массовой информации, их еще больше – по состоянию на конец октября были убиты восемь журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей. 34 погибли как участники боевых действий либо в результате российских обстрелов или пыток, не во время выполнения ими журналистских обязанностей.
Андрій Водяний
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Германия война журналисты
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