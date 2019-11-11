Немецкий парламент повторно проголосует по Северному потоку-2

Здание Бундестага (фото - bundestag.de)

Бундестаг повторно проголосует за смягчение газовой директивы для Северного потока-2. Об этом сегодня на заседании согласительного совета Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе было очень важное событие и, к счастью, не произошло голосование в бундестаге по поводу Северного потока-2", - отметил он.

"Подключались к этим процессам разные органы власти, в том числе Верховная Рада. У меня была возможность пообщаться с коллегой из Германии, и, по состоянию на сегодня, этот вопрос будут все-таки рассматривать, но на этой неделе. То есть, у нас появилось дополнительное время для отстаивания нашей позиции на международной арене", - отметил Разумков.

Он выразил надежду, что этим временем воспользуется МИД, который плотно занимается этим вопросом.