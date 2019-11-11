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Немецкий парламент повторно проголосует по Северному потоку-2

Немецкий парламент повторно проголосует по Северному потоку-2 - Фото
Здание Бундестага (фото - bundestag.de)
11.11.2019, 11:28

Ранее Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2 за смягчение газовой директивы ЕС

Бундестаг повторно проголосует за смягчение газовой директивы для Северного потока-2. Об этом сегодня на заседании согласительного совета Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе было очень важное событие и, к счастью, не произошло голосование в бундестаге по поводу Северного потока-2", - отметил он.

"Подключались к этим процессам разные органы власти, в том числе Верховная Рада. У меня была возможность пообщаться с коллегой из Германии, и, по состоянию на сегодня, этот вопрос будут все-таки рассматривать, но на этой неделе. То есть, у нас появилось дополнительное время для отстаивания нашей позиции на международной арене", - отметил Разумков.

Он выразил надежду, что этим временем воспользуется МИД, который плотно занимается этим вопросом.

  • Ранее Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2 за смягчение газовой директивы ЕС.
  • Северный поток-2 хотят запустить до конца 2019 года из РФ в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши.
  • Строительство затягивалось из-за позиции Дании, которая 30 октября разрешила строительство СП-2. 
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бундестаг северный поток-2 Дмитрий Разумков
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