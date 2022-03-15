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Немецкий телеканал опубликовал видео расстрела россиянами мирного жителя под Киевом

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 22:55

Немецкий федеральный телеканал ZDF опубликовал верифицированное видео, на котором российские военные на трассе под Киевом расстреливают безоружного мирного жителя.

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Видео, снятое с дрона, предоставил немецким журналистам украинский доброволец.

Видео было снято 7 марта 2022 года на автомагистрали E40 в нескольких километрах к западу от Киева.

В 16:14 дрон снимает несколько обычных легковых автомобилей, направляющихся в сторону центра Киева. Водители, очевидно, замечают на обочине танк с характерными российскими отметками на бортах, притормаживают и разворачиваются. Однако серебристо-серая машина останавливается полностью, по всей видимости, после стрельбы по ней. Из авто выходит человек с поднятыми руками. В него стреляют, он падает на землю. Российские солдаты бегут со своих позиций к месту преступления. Их можно опознать как российских по белым повязкам. Они тащат тело в кювет. 

Вместе с мужчиной, пишет ZDF, ехали женщина и ребенок. Позже солдаты уводят их в ближайший лес. Что с ними происходит потом, неизвестно.

ZDF провел верификацию видео и подтвердил его аутентичность.

"Президент России Владимир Путин утверждает, что никакого вторжения в Украину не было, что это "спецоперация" против "неонацистов". По его словам, опасности для гражданских лиц нет. Этот отчет разоблачает слова российского президента в том, чем они были все время – во лжи", – говорится в сообщении телеканала.

Вадим Ребрина
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ZDF Россия война оккупанты расстрел
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