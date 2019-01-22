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22.01.2019, 08:00

"Неординарное событие": ЦИК одобрила первое электронное заявление

"Неординарное событие": ЦИК одобрила первое электронное заявление - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

До этого момента в рамках избирательного процесса использовались только бумажные документы

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Центральная избирательная комиссия впервые рассмотрела и удовлетворила поданное в электронной форме заявление с электронной подписью. До этого момента в рамках избирательного процесса использовались только бумажные документы. Об этом в Facebook сообщил руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей.

"Сегодня произошло неординарное событие. Впервые в своей истории Центральная избирательная комиссия приняла решение на основании электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью", - сообщил Александр Стельмах.

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Он уточнил, что было удовлетворено обращение общественной организации Электронная демократия на регистрацию официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Фото: Facebook/Александр Стельмах

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Теги: центральная избирательная комиссия, цик, электронная подпись, электронный документ, электронная демократия
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