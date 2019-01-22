"Неординарное событие": ЦИК одобрила первое электронное заявление

Центральная избирательная комиссия впервые рассмотрела и удовлетворила поданное в электронной форме заявление с электронной подписью. До этого момента в рамках избирательного процесса использовались только бумажные документы. Об этом в Facebook сообщил руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей.
"Сегодня произошло неординарное событие. Впервые в своей истории Центральная избирательная комиссия приняла решение на основании электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью", - сообщил Александр Стельмах.
Он уточнил, что было удовлетворено обращение общественной организации Электронная демократия на регистрацию официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.
Фото: Facebook/Александр Стельмах