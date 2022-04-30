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"Непонятные заявления". МИД Грузии возмутили заявления Арестовича о позиции Тбилиси

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 15:34
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал заявления советника главы офиса президента Алексея Арестовича о "странном поведении грузинского руководства". Об этом пишет информационный портал Новости-Грузия.  

"Упомянутый вами человек сам является оскорблением. Я не хочу много говорить (о нем – ред.), не хочу делать комментариев. Печально то, что подобные абсурдные обвинения и оскорбления вредят нашим отношениям с украинским народом", — цитирует портал грузинского премьера. 

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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии вредят отношениям двух стран.

"Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами", — заявил Дарчиашвили.

Ранее, 28 апреля в эфире YouTube-канала Фейгин Live Арестович обратился к властям Грузии, используя слово "зайчики". Он сказал, что грузинское руководство ведет себя "как-то странно", однако грузинский народ оценит позицию и заявления властей в отношении Украины на предстоящих выборах. Советник главы ОП подчеркнул, что в государственную политику Грузии Украина не вмешивается "ни словами Арестовича, ни какими-либо другими путями". 

Также Арестович заявлял, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям регионы – Абхазию и Цхинвальский регион. Однако Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позицию России, напоминает издание. 

По словам премьер-министра Грузии, власти "делают все возможное, чтобы помочь украинцам", напомнив при этом, что Грузия занимает первое место среди 190 стран, отправивших Украине гуманитарную помощь.  

"Это значит, что все наши люди вовлечены в этот процесс, чтобы проявить солидарность, помочь. Что касается политиков, политики приходят и уходят. Страны, люди на местах остаются", — заявил Гарибашвили. 

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Роман Брыль
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Грузия абхазия Алексей Арестович Ираклий Гарибашвили
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