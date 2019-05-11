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11.05.2019, 17:34

Неработающую Раду необходимо распускать - Данилюк

Неработающую Раду необходимо распускать - Данилюк - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзеко/LIGA.net)

У Зеленского настроены распустить Раду, но и готовы с ней сотрудничать, если депутаты согласяться голосовать за инициативы президента

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Есть несколько моделей работы президента и Верховной Рады. Об этом сказал экс-министр финансов и советник Зеленского Александр Данилюк в интервью "Данилюк - План 100 дней, кадры Зе, проблемы Привата и Рады".

"Первый - путь договорняков. Это то, что Рада ожидает, что мы придем договариваться-торговаться. Это легкий путь, но слабый и самый дорогой с точки зрения репутации и возможностей для развития страны", - считает экс-министр.

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Отвечая на вопрос, как лично Зеленский относится к пути договорняков, советник отметил, что у Зеленского есть то, чего нет ни у кого, - поддержка и доверие 73% избирателей. И это единственное, на что он должен опираться в работе с Радой. "Другие подходы будут его ослаблять", - подчеркивает советник.

По его мнению, нужно идти в Верховную Раду с кадровыми назначениями и приоритетными законопроектами. Вносить и настаивать на голосовании. "Если депутаты откажутся голосовать, то надо сделать так, чтобы отказ имел высокую политическую цену, и они не могли больше избраться. Нам нужно чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую – просто необходимо", - считает Данилюк.

Читайте также полную версию интервью: "Данилюк - План 100 дней, кадры Зе, проблемы Привата и Рады".

 

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Теги: Владимир Зеленский, Александр Данилюк, команда зеленського
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