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Неспособность РФ уничтожить ПВО ВСУ лишила ее возможности наступать: британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 02:27
Неспособность РФ уничтожить ПВО ВСУ лишила ее возможности наступать: британская разведка - Фото
Фото: ОТГ Восток

Россия оказалась не в состоянии уничтожить системы украинской противовоздушной обороны и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению. Об этом говорится в отчете британской разведки по итогам 2 апреля.

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"Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", – заявили британские разведчики.

Как отмечается, несмотря на непрекращающиеся усилия России по ослаблению возможностей ПВО ВСУ, Украина по-прежнему представляет серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.

"За последнюю неделю наблюдалась концентрация активности российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", – говорится в отчете британской разведки.

Неспособность РФ уничтожить ПВО ВСУ лишила ее возможности наступать: британская разведка
Наталия Медведева
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