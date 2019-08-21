Нет криминала. НАБУ закрыло дело против кинокомпании Зеленского

НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело против компании Киноквартал, которая до мая принадлежала президенту Владимиру Зеленскому. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе НАБУ.

В бюро уточнили, что досудебное расследование касалось возможной растраты средств госбюджета при получении компанией госфинансирования для производства фильма "Я, ты, он, она".

Указанное уголовное производство было закрыто 8 июля.

В ходе расследования детективы не обнаружили признаки уголовного преступления в действиях сотрудников Госкино и Киноквартала.

Дело против Киноквартала было открыто в апреле по заявлению нескольких общественных организаций.

Суть заявленных нарушений касалась того, что фильм был снят на русском языке, а уже потом дублирован на украинский.

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