"Нет оснований": замглавы СВР Семочко не отстранят от должности

Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

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Глава Службы внешней разведки заявил, что не имеет оснований для отстранения своего заместителя Сергея Семочко от должности на время следствия

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В Службе внешней разведки (СВР) не собираются отстранять замглавы ведомства Сергея Семочко от служебных обязанностей на период расследования, основанием для которого послужила информация журналистов о наличии у его родственников паспортов РФ и дорогой недвижимости. Об этом на заседании комитета по вопросам противодействия коррупции сообщил глава СВР Егор Божок, передает корреспондент LIGA.net.

"На сегодняшний день правовые основания отстранения Семочко от его служебных обязанностей у меня отсутствуют", - заявил Божок.

На слова депутатов о том, что гражданская жена Семочко периодически ездит в Крым - и это так же дико, как если бы жена главы ФСБ приехала в Украину и "швендяла по Киеву", Божок ответил: "В прессе циркулирует информация о наличии у сына главы Службы внешней разведки РФ Нарышкина посвидкы на постоянное проживание в Венгрии".

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против замглавы внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".

1 октября в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

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