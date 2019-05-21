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21.05.2019, 18:15

"Нет такой цифры". Зеленского упрекнули за фейковую социологию

"Нет такой цифры". Зеленского упрекнули за фейковую социологию - Фото
Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бекешкина прокомментировала заявление Зеленского о четырехпроцентном уровне доверия украинцев к Верховной Раде

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Директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина у себя в Facebook указывает на недостоверные социологические данные, которые приводит президент Владимир Зеленский, когда говорит о необходимости роспуска парламента.

"Читаю на сайте президента Украины: "Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий". Я так понимаю, что в официальных документах должны быть точные цифры. Так у меня вопрос: откуда взялись 4%?", - задается вопросом Бекешкина.

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Она напомнила, что, согласно февральскому опросу группы Рейтинг уровень доверия к Раде в основном и полностью составлял 12%. 

"12% - немного? А вот в декабре 2015 года, через год после избрания полная и подавляющее доверие к ВР, согласно опросу Дем. ициатив и КМИС - 9,5%. То есть, по этой логике, распускать ВР надо было уже через год после избрания?", - пишет Бекешкина. В декабре 2016 года уровень доверия составлял также 12%, через год - 9%.

"..возвращаюсь к своему вопросу: откуда взялись 4%? И при чем здесь Конституция?", - заключила она.

Сегодня в Администрации президента состоялась встреча Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, ирина бекешкина
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