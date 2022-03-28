Невзоров передал обращение "Азова" россиянам: мы не нацисты, а щит Украины

Российский журналист и публицист Александр Невзоров в своем Telegram-канале обнародовал обращение полка "Азов", защищающего Мариуполь, к россиянам.

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"Всегда во всем приходится разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом "нацизма" – полк "Азов". Связался. Потрясающие люди. Ни к какому "нацизму" не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало обращение "Азова" к России. Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев", – подчеркнул журналист.

"Сегодня весь мир живет во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратятся на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей "русского мира". Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх. Единственным оружием в этой борьбе остается правда", – говорится в обращении.

Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр, и наше право и обязанность – защищать ее. На переднем крае этой обороны стоит "Азов".

Россиянам разъяснили, что "Азов" – это подразделение Национальной гвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой областей. "Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже восемь лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском", – подчеркнули в "Азове".

"Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии", – говорится в обращении.

"Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты Путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гитлеровцы. Нацизм – это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своем праве некой сверхнации, и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?" – сказано в обращении.

"Разница в том, что "Азов" был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока оккупант не уйдет из нашей страны. Мы никогда ни на кого не нападали, а главной целью "Азова" является защита и развитие своей страны, своего народа. И жизнь наших граждан важнее, чем амбиции каких-либо политиков", – указали в "Азове".

В обращении также говорится, что защитники Мариуполя взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы XXI века.

"Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того чтобы народ России жил, любил и развивался", – подытожили в "Азове".

Станислав Погорилов

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