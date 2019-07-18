Незаконная агитация: полиция составила админпротокол на мэра

Выборы (фото - ЕРА)

В Киевской области мэра одного из городов привлекли к административной ответственности за незаконную агитацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что во время мониторинга одной из соцсетей на странице мэра правоохранители обнаружили противоправное размещения материалов предвыборной агитации - таким образом государственный служащий нарушил закон о выборах народных депутатов.

В полиции сообщают, что в отношении мэра был составлен админпротокол по статье - осуществление предвыборной агитации лицом, участие которого в предвыборной агитации запрещено законом и влечет наложение штрафа на должностных лиц - от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отмечается, что с начала предвыборной кампании полиция составила 89 административных протоколов за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

17 июля полицейские составили админпротокол на жителя столицы 1952 года рождения, который, по их данным, раздавал "газеты с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты".