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Независимая Украина будет еще долго, а Путина в какой-то момент не станет – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 06:36
Независимая Украина будет еще долго, а Путина в какой-то момент не станет – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Украина переживет президента страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин. Так или иначе Украина будет, а Путина в какой-то момент не будет", – сказал он.

Глава Госдепа заверил, что США пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений. По его словам, это делается через поддержку Украины и постоянное давление на Россию.

Он надеется, что смерти и разрушения удастся остановить раньше, а не позже.

Марк Сировой
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Украина владимир путин госдеп Энтони Блинкен
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