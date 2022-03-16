Независимая Украина будет еще долго, а Путина в какой-то момент не станет – Блинкен

Украина переживет президента страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин. Так или иначе Украина будет, а Путина в какой-то момент не будет", – сказал он.

Глава Госдепа заверил, что США пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений. По его словам, это делается через поддержку Украины и постоянное давление на Россию.

Он надеется, что смерти и разрушения удастся остановить раньше, а не позже.

Марк Сировой

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