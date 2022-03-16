Независимая Украина будет еще долго, а Путина в какой-то момент не станет – Блинкен
16.03.2022, 06:36
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)
Украина переживет президента страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"Независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин. Так или иначе Украина будет, а Путина в какой-то момент не будет", – сказал он.
Глава Госдепа заверил, что США пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений. По его словам, это делается через поддержку Украины и постоянное давление на Россию.
Он надеется, что смерти и разрушения удастся остановить раньше, а не позже.
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