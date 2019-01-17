НФ исключил Тимошенко из фракции. Он идет в президенты

Юлия Тимошенко (фото - EPA)

Сегодня, 17 января, Народный фронт исключил из состава фракции народного депутата Юрия Тимошенко. Об этом LIGA.net сообщил источник во фракции.

По словам собеседника, такое решение было принято на заседании фракции.

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Как стало известно LIGA.net, данное решение было принято в связи с тем, что Тимошенко решил баллотироваться в президенты. Тимошенко планирует принять участие в выборах как самовыдвиженец.

Источник отметил, что его участие в выборах является технологией администрации президента Украины Петра Порошенко. Дело в том, что инициалы Юрия Владимировича Тимошенко (Тимошенко Ю.В.) в сокращенном виде полностью совпадают с инициалами лидера Батькивщины Юлии Владимировной Тимошенко. Таким образом, в избирательном бюллетене рядом будут располагаться две фамилии Тимошенко.

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