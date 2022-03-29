Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, Бельгия – 21 разведчика

Из Нидерландов выдворяют 17 сотрудников российской разведки, которые работали в стране под дипломатическим прикрытием. Об этом глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил в Twitter.

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"Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, прикомандированных к российским представительствам в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Это делается на основании информации AIVD (спецслужба Нидерландов – Ред.) и MIVD (военная разведка Нидерландов – Ред.). Эти служащие разведки представляют угрозу безопасности Нидерландов", – написал Хукстра.

Nederland wijst 17 Russische inlichtingenofficieren uit die onder diplomatiek dekmantel verbonden zijn aan de Russische vertegenwoordigingen in NL. Dat gebeurt n.a.v. informatie van de AIVD en MIVD. Deze inlichtingenofficieren zijn een bedreiging voor de veiligheid van NL. 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 29, 2022

Хукстра также отметил, что такой шаг предпринят в координации с другими странами-единомышленниками.

Практически одновременно глава МИД Бельгии Софи Вильмес сообщила о высылке 21 российского дипломата, которые были аккредитованы в посольстве РФ в Брюсселе и генконсульстве в Антверпене, за причастность к шпионской деятельности, угрожающей безопасности страны. Россияне должны покинуть страну в течение 15 дней.

Сергей Бережной

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