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Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, Бельгия – 21 разведчика

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 17:54
Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, Бельгия – 21 разведчика - Фото
Вопке Хукстра (Фото - EPA)

Из Нидерландов выдворяют 17 сотрудников российской разведки, которые работали в стране под дипломатическим прикрытием. Об этом глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил в Twitter.

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"Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, прикомандированных к российским представительствам в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Это делается на основании информации AIVD (спецслужба Нидерландов – Ред.) и MIVD (военная разведка Нидерландов – Ред.). Эти служащие разведки представляют угрозу безопасности Нидерландов", – написал Хукстра.

Хукстра также отметил, что такой шаг предпринят в координации с другими странами-единомышленниками. 

Практически одновременно глава МИД Бельгии Софи Вильмес сообщила о высылке 21 российского дипломата, которые были аккредитованы в посольстве РФ в Брюсселе и генконсульстве в Антверпене, за причастность к шпионской деятельности, угрожающей безопасности страны. Россияне должны покинуть страну в течение 15 дней.

Сергей Бережной
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дипломатия нидерланды бельгия
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