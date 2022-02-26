Николаев занимает круговую оборону, будут строить баррикады – ждут танков врага

В Николаеве городские власти начали организовывать круговую оборону. Об этом сообщил в Телеграме глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"У нас поступила команда "Круговая оборона". Есть информация, что со стороны Каховки произошел прорыв 12 танков, за ними идут силы, – сообщил Ким. – Мобилизуем все для обеспечения всем необходимым периметра, на котором стоят наши военные".

Глава ОГА призвал всех, кто хочет и может, связываться с территориальной обороной.

"Думаю, что и в самом городе нужно строить баррикады, чтобы техника не смогла зайти в конкретные районы", – сказал Ким.

По мнению главы ОГА, для николаевцев главное сейчас – продержаться до ночи.

"У нас есть +-5 часов, главное продержаться до ночи. Я уверен, что все вместе через 5 часов мы сможем сделать все необходимое для обороны города", – сказал он.

Ким добавил, что все экстренные службы, полицейские, все на местах. Военные готовы принимать бой, который будет проходить за городом.

"Наша же задача – защитить город. Нам нужна любая помощь", – сказал глава Николаевской ОГА.

Наталия Медведева

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