"Никто не угрожает России". Евродепутаты призвали россиян остановить войну против Украины

Лидеры четырех фракций Европарламента обратились к россиянам с призывом сообща прекратить войну России против Украины и конфронтацию между Востоком и Западом. Обращение опубликовано на сайте заместителя главы подкомитета по вопросам прав человека Бернара Гетта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Цитируем основные тезисы.

- Ваш президент решил развязать войну против страны, которая ни на кого не нападала и желала лишь жить в мире со всеми своими соседями и друзьями, с вами и с нами.

- На этой войне погибло уже очень много людей. Война повергла в отчаяние украинские семьи, которые, спасаясь от бомбардировок и осады, вынуждены покидать свои дома. Война убивает и ваших детей, – их послали убивать невинных людей, и они, разумеется, не могут понять, во имя чего они должны это делать.

- Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России, что ни Украина, ни Евросоюз, ни США, ни НАТО не желают ей зла. Никто не аннексировал ни единого квадратного метра российской территории и не собирается этого делать. В Украине нет ни одной ракеты НАТО... Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская не вошла и не войдет в Россию.

- Единственное, что угрожает вашей стране, – это страх, который она внушает, когда ее лидеры ведут себя так, как сегодня по отношению к Украине, потому что за этим неизбежно следуют экономические санкции и отказ от взаимовыгодного сотрудничества. Единственное, что угрожает вашему президенту, – это его собственное опасение, что Украина может стать полноценной процветающей демократией, свободной от коррупции и власти олигархов, и послужить таким образом моделью для лучшей России.

- Этой войны быть не должно, да, ей необходимо немедленно положить конец, потому что она абсурдна, несправедлива и несет всем нам новые угрозы...

- Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуры, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы.

- Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру.

- Давайте работать над тем, чтобы окончание конфронтации между Востоком и Западом воспринималось уже не как победа или поражение, а как начало новой эры демократии и процветания на континенте. ...Давайте работать, потому что в этом нет ничего невозможного, ведь и вы, и мы, дорогие друзья и граждане России, не хотим войны.

Обращение подписали:

Бернар Гетта, евродепутат, заместитель председателя подкомитета по вопросам прав человека;

Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии;

Ираче Гарсия Перес, лидер фракции Социалистов и демократов;

Стефан Сежурне, лидер фракции Обновляя Европу;

Манон Обри и Мартин Ширдеван, сопредседатели фракции Левых.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.