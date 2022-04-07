Ночью над Запорожьем сбили три российские крылатые ракеты – мэрия
07.04.2022, 10:49
Подразделения ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ)
Прошедшей ночью над Запорожьем сбили три российские крылатые ракеты. Об этом сообщил в Telegram секретарь горсовета и и. о. мэра города Анатолий Куртев.
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По его словам, вчера вечером и сегодня утром в Запорожье долго звучали сирены, было слышно взрывы.
"Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом", – сообщил Куртев.
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