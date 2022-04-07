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Ночью над Запорожьем сбили три российские крылатые ракеты – мэрия

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 10:49
Ночью над Запорожьем сбили три российские крылатые ракеты – мэрия - Фото
Подразделения ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ)

Прошедшей ночью над Запорожьем сбили три российские крылатые ракеты. Об этом сообщил в Telegram секретарь горсовета и и. о. мэра города Анатолий Куртев.

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По его словам, вчера вечером и сегодня утром в Запорожье долго звучали сирены, было слышно взрывы.

"Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом", – сообщил Куртев.

Марк Сировой
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ВСУ пво ракета Запорожье армия рф вкс рф войска россии
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