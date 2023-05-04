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Норвегия предоставила Украине 378 млн евро на гуманитарную поддержку и восстановление

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 08:36
Норвегия предоставила Украине 378 млн евро на гуманитарную поддержку и восстановление - Фото
Йонас Гар Стёре (Фото: EPA)

Правительство Норвегии предоставило Украине помощь в размере 378 млн евро на гуманитарную поддержку и восстановление. Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

Как отмечается, Норвегия выделила 2,8 млрд норвежских крон (235 млн евро) на жизненно важную гуманитарную помощь для народа Украины и 1,7 млрд норвежских крон (143 млн евро) на гражданскую поддержку украинского правительства.

Средства пойдут на ремонт и обслуживание гражданской инфраструктуры, чтобы обеспечить украинцев доступом к электричеству и воде, говорится в сообщении.

"Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы помощь дошла до тех, кто больше всего в ней нуждается. Агрессивная война России ежедневно приносит невыносимые  страдания и широкомасштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа, который так много пережил", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Сообщается, что Норвегия обязалась ежегодно выделять 15 млрд норвежских крон (1,2 млрд евро) в течение следующих пяти лет на общую сумму 75 млрд норвежских крон (6,3 млрд евро) в период с 2023 по 2027 год.

Как уточняется, в 2023 году половина средств, предоставляемых в рамках Программы поддержки Нансена, пойдет на военную помощь, а другая половина – на гуманитарную и гражданскую.

  • 3 мая 2023 года Зеленский посетил Хельсинки с официальным визитом. Был на саммите стран Северной Европы – Украина с участием премьеров Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии.

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Наталія Медведєва
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