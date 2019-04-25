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25.04.2019, 09:15

"Новая" партия Порошенко будет правой идеологии - нардеп

"Новая" партия Порошенко будет правой идеологии - нардеп - Фото
Нина Южанина (скриншот из видеозаписи)

Обсуждение идеологической платформы обновленной политической силы президента состоится в ближайшее время, заявила Нина Южанина из БПП

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Будущая переформатированная партия президента Петра Порошенко, с которой он пойдет на осенние парламентские выборы, будет правого толка. Об этом в эфире канала Громадське ТБ сообщила нардеп БПП Нина Южанина.

По ее словам, встреча, на которой Порошенко и его команда обсудят идеологическую платформу обновленной политической силы, состоится в ближайшее время - еще до съезда партии БПП-Солидарность.

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Ведущий поинтересовался, какой фланг политического спектра займет партия, или же она будет центристского толка, Южанина ответила, что "правый".

После поражения на прошедших недавно президентских выборах Порошенко объявил, что не уходит из политики и собирается бороться за пост президента на следующих выборах, а до того пойдет на выборы в Раду с "обновленной" партией.

По словам Южаниной, Порошенко против досрочных выборов в Верховную Раду из-за "опасной сложившейся ситуации" в "период турбулентности". Напомним, что для проведения досрочных выборов депутаты должны проголосовать за это не позднее, чем за полгода до даты плановых выборов.

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Теги: нина южанина, Петр Порошенко, БПП, выборы, досрочные выборы, парламентские выборы
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