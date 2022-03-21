Новая Зеландия предоставит помощь на $3,46 млн и пришлет бронежилеты и шлемы для ВСУ

Новая Зеландия пообещала оказать помощь Украине в размере 5 млн новозеландских долларов ($3,46 млн), которая включает в себя денежный взнос в фонд НАТО, поддерживающий ВСУ. Также правительство страны пообещало отдельно предоставить Украине тактические защитные средства, пишет RNZ.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что деньги будут направлены в фонд НАТО, обеспечивающий ВСУ топливом, военными пайками, оборудованием связи и аптечками.

В то же время Новая Зеландия отдельно предоставит Украине тактические защитные средства, такие как бронежилеты, шлемы и камуфляжные жилеты.

Таким образом, общий объем предоставленной Новой Зеландией помощи достигнет около 11 миллионов новозеландских долларов (более $7,5 млн).

Валерия Давыдова

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