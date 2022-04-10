Нужно запретить демонстрацию символики РФ, это поддержка войны – посол Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал запретить государственную символику РФ на пророссийских демонстрациях в Германии.

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"Как можно выступать "за мир" с флагом РФ, если Россия ведет истребительную войну против гражданского населения Украины? Призываем канцлера запретить публичную демонстрацию ВСЕХ символов государства-агрессора России", – написал Мельник в Twitter.

Liebe Ampel-Koalition,

Liebe Bundesregierung,

Wie kann man mit Fahne "für den Frieden" demonstrieren, solange Russland einen Vernichtungskrieg gegen Zivilisten führt?

Wir rufen Sie auf, das öffentliche Tragen ALLER Symbole des Aggressorstaates zu verbieten @Bundeskanzler pic.twitter.com/cGDEg1Ihkc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 9, 2022

Демонстрация российских символов не имеет ничего общего со свободой слова, заявил посол Украины в интервью агентству dpa. Наоборот, это попытка оправдать "варварскую агрессию" в центре Европы. Мельник сказал, что хотел бы провести "весьма конкретные переговоры" с правительством ФРГ по этому вопросу, цитирует его слова Deutsche Welle.

Сергей Бережной

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