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Нужно запретить демонстрацию символики РФ, это поддержка войны – посол Украины в Германии

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 14:22
Нужно запретить демонстрацию символики РФ, это поддержка войны – посол Украины в Германии - Фото
Андрей Мельник (скриншот из трансляции телеканала "Прямий")

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал запретить государственную символику РФ на пророссийских демонстрациях в Германии. 

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"Как можно выступать "за мир" с флагом РФ, если Россия ведет истребительную войну против гражданского населения Украины? Призываем канцлера запретить публичную демонстрацию ВСЕХ символов государства-агрессора России", – написал Мельник в Twitter.

Демонстрация российских символов не имеет ничего общего со свободой слова, заявил посол Украины в интервью агентству dpa. Наоборот, это попытка оправдать "варварскую агрессию" в центре Европы. Мельник сказал, что хотел бы провести "весьма конкретные переговоры" с правительством ФРГ по этому вопросу, цитирует его слова Deutsche Welle.

Сергей Бережной
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Германия андрей мельник
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