Нужны ли военные прокуроры: ведомство спорит с Рябошапкой

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель главы ОПУ Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом. Об этом он рассказал в интервью на 24 канале.

"Я всегда был оппонентом и военных судов, и военной юстиции как системы в целом... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости существования военной прокуратуры" - сказал он.

В этом же интервью Рябошапка заявил, что не будет чувствовать дискомфорта от работы генеральным прокурором, если его назначат на эту должность.

В ответ на слова Рябошапки на сайте ГПУ было опубликовано заявление коллектива военных прокуратур, в котором сказано, что создание ведомства было обусловлено вооруженной агрессией, перечислены показатели его работы и дана оценка позиции замглавы ОПУ.

"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности", - говорится в заявлении.

В Главной военной прокуратуре выразили надежду, что очередные реформы будут "конструктивными и обдуманными, избавленными от чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком".

23 июля президент Владимир Зеленский назвал Рябошапку одним из претендентов на должность генпрокурора.

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