Нуланд: Наша цель – нанести стратегическое поражение Путину за вторжение в Украину

США хотят нанести стратегическое поражение президенту России Владимиру Путину за вторжение в Украину. Об этом заявила CNN замглавы Госдепа Виктория Нуланд.

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Она отметила, что надо помнить: злодей здесь – Путин. По ее словам, президент Владимир Зеленский прав, когда говорит, что каждая купленная капля российской нефти – это еще одна капля крови украинцев.

Она добавила, что санкции, в частности эмбарго на импорт в США нефти и газа из РФ, на данном этапе призваны повлиять на Путина.

"Мы должны наказать его (Путина, – ред.). И, к сожалению, мы также должны заставить российский народ почувствовать, что он сделал для глобального мира и безопасности. Итак, первая цель состоит в том, чтобы в долгосрочной, среднесрочной, а в идеале в краткосрочной перспективе, это было стратегическое поражение для Путина", – сказала она.

Нуланд отметила: если санкции заставят Путина изменить свои действия, то США ответят тем же.

"Если он на самом деле уйдет из Украины, отдаст награбленное и сделает репарации, очевидно, мы будем работать с украинцами по снятию санкций", – подытожила замгоссекретаря США.

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Марк Сировой

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